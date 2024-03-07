Клопп: «Это ещё не пик Нуньеса»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал игру нападающего Дарвина Нуньеса.

Уругваец помог «красным» обыграть пражскую «Спарту» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы (5:1), записав на свой счёт дубль. В активе 24-летнего форварда 12 результативных действий в 12 матчах с начала 2024 года (8 голов и 4 ассиста), однако, по словам Клоппа, это ещё не предел.

«Дарвин Нуньес ещё не достиг своего пика. Он всегда представляет угрозу, но он может продолжать совершенствоваться. Дарвин – замечательный парень, ему нравится выступать за этот клуб», – приводит инсайдер Фабрицио Романо слова немецкого рулевого.