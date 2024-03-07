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Нуньес – самый результативный игрок АПЛ в 2024 году наряду с де Брёйне

07 Марта 2024 • 22:26 Комментировать
Спарта Прага
1:5
Ливерпуль
окончен

Нападающий «Ливерпуля» Дарвин Нуньес улучшил и без того впечатляющую результативность.

Уругваец отметился дублем в поединке 1/8 финала Лиги Европы против пражской «Спарты». Согласно данным Opta, в активе Нуньеса на текущий момент 12 результативных действий с начала 2024 года во всех турнирах (восемь голов и четыре ассиста), что делает 24-летнего форварда самым результативным за обозначенный период игроком, представляющим Английскую премьер-лигу, наряду с полузащитником «Манчестер Сити» Кевином де Брёйне.

Примечательно, что Дарвин Нуньес не уходит с поля без гола уже в четырёх матчах «Ливерпуля» подряд.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Манчестер Сити Кевин де Брёйне Дарвин Нуньес ещё теги

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