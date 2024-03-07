Известный инсайдер сообщил, что Осимхену интересен вариант с «Челси»

По информации известного журналиста и инсайдера Фабрицио Романо, форвард «Наполи» Виктор Осимхен заинтересован в переходе в «Челси».

По его словам, нигериец рассматривает лондонский клуб в качестве одного из самых интересных вариантов для дальнейшего продолжения своей карьеры. При этом Романо отметил, что не считает «Челси» фаворитом в борьбе за нападающего.

Осимхен в текущем сезоне принял участие в 22 матчах, забил 13 голов и сделал четыре ассиста партнёрам. Его трансферная стоимость оценивается в 110 миллионов евро. До перехода в «Наполи» футболист выступал за «Вольфсбург», «Шарлеруа» и «Лилль».