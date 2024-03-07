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Известный инсайдер сообщил, что Осимхену интересен вариант с «Челси»

07 Марта 2024 • 22:20 Комментировать
Наполи
...
Торино
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Через 23 ч. 51 мин.

По информации известного журналиста и инсайдера Фабрицио Романо, форвард «Наполи» Виктор Осимхен заинтересован в переходе в «Челси».

По его словам, нигериец рассматривает лондонский клуб в качестве одного из самых интересных вариантов для дальнейшего продолжения своей карьеры. При этом Романо отметил, что не считает «Челси» фаворитом в борьбе за нападающего.

Осимхен в текущем сезоне принял участие в 22 матчах, забил 13 голов и сделал четыре ассиста партнёрам. Его трансферная стоимость оценивается в 110 миллионов евро. До перехода в «Наполи» футболист выступал за «Вольфсбург», «Шарлеруа» и «Лилль».


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Евро-Футбол.Ру,
Челси Наполи Виктор Осимхен Фабрицио Романо трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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