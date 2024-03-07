Нуньес забил в четырёх матчах за «Ливерпуль» подряд

Форвард «Ливерпуля» Дарвин Нуньес дважды отличился в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. В нём «красные» гостят у «Славии» из Праги.

Таким образом, Нуньес записал себе в актив четвёртый голевой матч подряд во всех турнирах, в котором он появлялся на поле. Началась серия 10 февраля – тогда Дарвин забил в АПЛ в ворота «Бёрнли». После по голу Нуньес оформил в ворота «Брентфорда» и «Ноттингем Форест». Всего у форварда в этом сезоне на клубном уровне 15 забитых голов.

Следить за событиями игры «Славии» и «Ливерпуля» можно в текстовой трансляции на нашем сайте. Мерсисайдцы уверенно ведут – 3:1.