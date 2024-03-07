«Манчестер Юнайтед» может расстаться с 21 игроком предстоящим летом

В «Манчестер Юнайтед» запланировали серьёзную чистку состава на грядущее лето.

Новые совладельцы клуба во главе с сэром Джимом Рэтклиффом готовы к кардинальным переменам, и активная работа в этом направлении может стартовать сразу после завершения сезона. По информации Manchester Evening News, в общей сложности ряды «красных дьяволов» может покинуть 21 игрок. В числе футболистов, по которым клуб охотно рассмотрит предложения, фигурируют Каземиро, Гарри Магуайр, Рафаэль Варан, Антони и Джедон Санчо.

«Манчестер Юнайтед» занимает шестую строчку в турнирной таблице Премьер-лиги после 27 туров.