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«Манчестер Юнайтед» может расстаться с 21 игроком предстоящим летом слухи

07 Марта 2024 • 21:40 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Эвертон
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09.03 15:30

В «Манчестер Юнайтед» запланировали серьёзную чистку состава на грядущее лето.

Новые совладельцы клуба во главе с сэром Джимом Рэтклиффом готовы к кардинальным переменам, и активная работа в этом направлении может стартовать сразу после завершения сезона. По информации Manchester Evening News, в общей сложности ряды «красных дьяволов» может покинуть 21 игрок. В числе футболистов, по которым клуб охотно рассмотрит предложения, фигурируют Каземиро, Гарри Магуайр, Рафаэль Варан, Антони и Джедон Санчо.

«Манчестер Юнайтед» занимает шестую строчку в турнирной таблице Премьер-лиги после 27 туров.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Рафаэль Варан Каземиро Гарри Магуайр Антони Джедон Санчо трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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