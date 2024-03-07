Нападающий испанской «Валенсии» Уго Дуро может продолжить карьеру в Английской премьер-лиге.

Как утверждает журналист Экрем Конур, в услугах 24-летнего форварда заинтересованы сразу четыре представителя АПЛ: «Астон Вилла», «Ньюкасл», «Брентфорд» и «Вулверхэмптон».

В текущем сезоне Дуро появился на поле в 28 матчах во всех турнирах, в которых 11 раз поразил ворота соперников и записал на свой счет три голевых паса.

Действующий трудовой договор Дуро с «Валенсией» рассчитан до 2026 года Эксперты интернет-портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в восемь миллионов евро.