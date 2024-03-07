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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Четыре клуба АПЛ следят за форвардом «Валенсии» слухи

07 Марта 2024 • 17:24 Комментировать
Валенсия
...
Хетафе
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09.03 16:00

Нападающий испанской «Валенсии» Уго Дуро может продолжить карьеру в Английской премьер-лиге.

Как утверждает журналист Экрем Конур, в услугах 24-летнего форварда заинтересованы сразу четыре представителя АПЛ: «Астон Вилла», «Ньюкасл», «Брентфорд» и «Вулверхэмптон».

В текущем сезоне Дуро появился на поле в 28 матчах во всех турнирах, в которых 11 раз поразил ворота соперников и записал на свой счет три голевых паса.

Действующий трудовой договор Дуро с «Валенсией» рассчитан до 2026 года Эксперты интернет-портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в восемь миллионов евро.

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Ньюкасл Валенсия Вулверхэмптон Брентфорд Астон Вилла Уго Дуро трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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ВАЛЕНСИЯ ХЕТАФЕ
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