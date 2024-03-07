Поттер – приоритетный кандидат для «Манчестер Юнайтед» на пост нового тренера

Бывший тренер лондонского «Челси» Грэм Поттер имеет неплохие шансы возглавить другую топовую команду из Английской премьер-лиги. По информации от журналиста Мишеля Плана, если руководство «Манчестер Юнайтед» летом решит уволить Эрика тен Хага, приоритетным кандидатом на пост нового тренера будет именно Поттер.

Напомним, Грэм ровно год находится без работы после того, как провалился во главе «Челси». Англичанин смог вывести команду в четвертьфинал Лиги чемпионов, но результаты «синих» в АПЛ оставляли желать лучшего.

Ранее Поттер возглавлял «Брайтон», где построил довольно сильную команду. За заслуги во главе «чаек» Грэма в своё время и пригласили в «Челси».

Отмечается, что новые владельцы «Манчестер Юнайтед» восхищаются Поттером.