Тухель выбирает между двумя клубами АПЛ

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель, который покинет клуб в конце сезона, подыскивает себе новое место работы.

Согласно сообщениям журналистов портала Goal.com, немецкий специалист рассматривает возвращение в чемпионат Англии. Тухель готов снова возглавить лондонский «Челси» или начать сотрудничество с «Манчестер Юнайтед».

Ранее стало известно, что руководство «Баварии» договорилось с Томасом о досрочном расставании в конце сезона-2023/2024.

В чемпионате Германии мюнхенцы идут на втором месте, отставая от лидирующего леверкузенского «Байера» на десять баллов.