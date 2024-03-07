«Манчестер Юнайтед» нацелился на итальянского топ-тренера

Наставник миланского «Интера» Симоне Индзаги может трудоустроиться в топ-клубе АПЛ. Об этом информируют журналисты Calciomercato.

По данным журналистов, в услугах итальянского топ-тренера заинтересован «Манчестер Юнайтед». Руководство «красных дьяволов» недовольно нынешними результатами команды и может рассмотреть вариант с увольнением Эрика тен Хага в конце сезона. Индзаги считается одним из претендентов на место рулевого манкунианцев.

Ранее в прессе сообщалось, что «Интер» готовит новый контракт для тренера. Стороны могут продлить соглашение до 2027 года.

Тен Хага хотят забрать из «Манчестер Юнайтед» - назван клуб