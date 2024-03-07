Гвардиола недоволен расписанием «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола выразил недовольство календарем своей команды.

«Обсудить календарь с АПЛ? Они ответят: «Мы платим вам много денег, поэтому заткнитесь». В матче с «Копенгагеном» мне нужны были свежие футболисты. Я знаю, как они устают. В некоторых лигах, если команда играет в среду, ей разрешают провести матч перед этим в субботу, а не в воскресенье. Мне нужны свежие люди, которые смогут выдержать такие матчи», - передает слова испанца Goal.com.

В ответном матче «Манчестер Сити» повторно победил «Копенгаген» со счетом 3:1 и вышел в четвертьфинал.