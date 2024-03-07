Стало известно, сыграет ли Салах с «Манчестер Сити»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах может принять участие в центральном матче 28-го тура Премьер-лиги против «Манчестер Сити».

Если судить со слов главного тренера мерсисайдцев Юргена Клоппа, египтянин может выйти на поле в сегодняшнем матче 1/8 финала Лиги Европы против чешской «Спарты». Встреча начнется в 20:45 по московскому времени.

Напомним, что Салах находился в лазарете из-за повреждения подколенного сухожилия.

Матч «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» состоится в ближайший уик-энд. Перед этой игрой хозяева занимают первое место в таблице, а гости находятся на второй строчке.