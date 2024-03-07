«Бавария» или «Ливерпуль»: Оуэн выбрал безопасный клуб для Хаби Алонсо

Бывший нападающий сборной Англии Майкл Оуэн поделился мыслями касательно будущего главного тренера леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо. В услугах испанца заинтересованы мюнхенская «Бавария» и «Ливерпуль».

«Хаби не так много работает, думаю, «Бавария» будет для него безопасным вариантом. Команда наверняка вернется к завоеванию трофеев. Акции Алонсо еще сильнее взлетят вверх, если он выберет Мюнхен.

«Ливерпуль» - более рискованный выбор. Будет тяжело работать после Клоппа. Команда играет не в том стиле, который любит Алонсо. Ему будет непросто перестроить футболистов. Хотя он может показать себя отличным тренером, если справится», - передает слова Майкла Liverpool Echo.

В нынешнем сезоне «Байер» под руководством Алонсо уверенно движется к чемпионству в Бундеслиге.