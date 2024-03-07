Оярсабаль выбрал себе новый клуб в Англии

Полузащитник «Реал Сосьедада» Микель Оярсабаль принял решение продолжить карьеру в Английской премьер-лиге. Об этом стало известно журналистам Todofichajes.

Согласно данным источника, испанский игрок дал согласие на переход в бирмингемскую «Астон Виллу» по окончании сезона-2023/2024. Сумма потенциального трансфера Оярсабаля может составить порядка 60 миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Микель сыграл 22 матча, отметившись восемью забитыми мячами и одной голевой передачей. Срок действующего трудового соглашения Оярсабаля с «Реал Сосьедадом» истекает летом 2028 года.