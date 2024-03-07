«Челси» выбрал нового футболиста и готов заплатить 80 миллионов евро

Лондонский «Челси» подыскивает усиление во вратарскую линию команды. Как стало известно журналистам Football Insider, в поле зрения «пенсионеров» находится голкипер «Порту» Диогу Кошта.

По сведениям источника, руководство английского клуба готово потратить на приобретение 24-летнего португальского вратаря 80 миллионов. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 45 миллионов евро. Контракт Кошты с «драконами» рассчитан до конца июня 2027 года.

Инициатором трансфера Диогу выступает главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино.

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