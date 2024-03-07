Клопп сделал важное заявление по Салаху

Рулевой «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мыслями о возможном участии звездного нападающего Мохамеда Салаха в поединке 1/8 финала Лиги Европы против пражской «Спарты».

«Мохамед отправился вместе с командой. Он тренировался два дня и полон сил. Сможет ли Салах выйти на поле? Посмотрим. Для нас хорошо, что Мохамед вернулся в заявку. Это прекрасная новость для «Ливерпуля», - передает слова немецкого наставника клубная пресс-служба.

Первый матч между «Спартой» и «Ливерпулем» состоится сегодня, 7 марта, на стадионе в Праге. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени.