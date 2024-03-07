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Фердинанд объяснил, чем Мбаппе лучше Холанна и Кейна

07 Марта 2024 • 08:21 Комментировать

Легенда сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд выбрал между Килианом Мбаппе, Гарри Кейном и Эрлингом Холанном.

«Все трое великолепные футболисты. Я бы платил каждый день, чтобы наблюдать за тренировками Мбаппе. Ему можно отдать мяч далеко от ворот, и он сможет что-то создать впереди, двое других не так хороши в этом. В свою команду я бы взял всех троих, но Килиан обладает чем-то особенным, что заставляет меня благодарить бога з его игру», - передает слова эксперта Football.London.

Напомним, что по окончании сезона Мбаппе должен перейти в мадридский «Реал». Его контракт с «ПСЖ» истекает в июне.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Рио Фердинанд Гарри Кейн Килиан Мбаппе Эрлинг Холанн ещё теги
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