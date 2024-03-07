Гвардиола назвал фактор, который поможет «Манчестер Сити» выиграть все титулы

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола пообщался с представителями СМИ после победы над «Копенгагеном» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. «Горожане» выиграли со счетом 3:1.

«Что нужно «Сити» для того, чтобы выиграть все титулы? Для этого нам нужны все игроки. Мы должны использовать все свои ресурсы, в том числе и тех футболистов, которые реже основных выходят на поле», - цитирует испанского специалиста BBC.

По сумме двух матчей «Манчестер Сити» победил «Копенгаген» с общим счетом 6:2 и вышел в четвертьфинал. Жеребьевка состоится 15 марта. Напомним, что «горожане» являются действующими триумфаторами турнира.