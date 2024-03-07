Де Дзерби: «Обязательно вернусь в Италию, это - моя страна»

Итальянский специалист Роберто де Дзерби работает в АПЛ, и со стороны итальянских журналистов в его адрес уже порой сыплются упреки в недостаточном патриотизме - дескать, давай возвращайся, наш футбол поднимай, а не служи буржуям. Де Дзерби, внешне которого издалека легко принять за президента Украины, уверяет, что вернется служить стране - не Украине, конечно (что сильно разочарует тамошних «охотников на мясо»), а Италии:

- Неправда, что я не думаю об Италии, как это? Италия - моя родина. Я счастлив в Италии. Но я счастлив и в «Брайтоне», в команде, с которой мы играем в европейских турнирах. Тем не менее, я вернусь в Италию, не могу сказать, когда точно, но вернусь, - цитирует слова де Дзерби pianetamilan.it.