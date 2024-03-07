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​Итальянский повар рассказал, чем утолил свой богатырский аппетит Холанн после победы в дерби

07 Марта 2024 • 04:57 Комментировать

В минувшие выходные «Манчестер Сити» обыграл коллег из «Манчестер Юнайтед», и Эрлинг Холанн, ставший одним из главных героев матча, после игры отправился в итальянский ресторан - об его любви к этой стране мы сообщали и ранее. Как рассказал обслуживавший Холанна и других игроков «Манчестер Сити» повар Энрико Пинья, Холанн без ума от некоторых блюд итальянской кухни:

- Он сходит с ума по моццарелле. И он заказал фокаччу с пармезанским прошутто, моццареллой и руколой. Понравилось ли ему? Он заказал потом еще две порции, съев первую..., - цитирует слова Пиньи Derbyderbyderby.it.


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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Эрлинг Холанн
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