​Итальянский повар рассказал, чем утолил свой богатырский аппетит Холанн после победы в дерби

В минувшие выходные «Манчестер Сити» обыграл коллег из «Манчестер Юнайтед», и Эрлинг Холанн, ставший одним из главных героев матча, после игры отправился в итальянский ресторан - об его любви к этой стране мы сообщали и ранее. Как рассказал обслуживавший Холанна и других игроков «Манчестер Сити» повар Энрико Пинья, Холанн без ума от некоторых блюд итальянской кухни:

- Он сходит с ума по моццарелле. И он заказал фокаччу с пармезанским прошутто, моццареллой и руколой. Понравилось ли ему? Он заказал потом еще две порции, съев первую..., - цитирует слова Пиньи Derbyderbyderby.it.