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​Санья: «Когда пришёл Гвардиола, из раздевалки исчез Wi-Fi»

07 Марта 2024 • 02:37 Комментировать

Бывший защитник «Манчестер Сити» Бакари Санья рассказал о том, как последовательно каталонский специалист Хосеп Гвардиола менял положение вещей и рабочую культуру в «Манчестер Сити», возглавив клуб в 2016 году. По его словам, первым делом Гвардиола выключил Wi-Fi в раздевалке.

- Сразу после его прихода пропал Wi-Fi в раздевалке - как оказалось, навсегда. Мы тогда чувствовали себя как дети, но потом поняли, что так правильно. И результаты все подтвердили. Нынешние достижения команды - это все следствие таких принятых решений и правильного менталитета, - цитирует слова Санья Derbyderbyderby.it.


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Евро-Футбол.Ру,
Хосеп Гвардиола Бакари Санья
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