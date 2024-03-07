​ФИФА собирается разрешить Гринвуду выступать за сборную Ямайки

Как мы уже сообщали ранее, прошлой осенью, Мэйсон Гринвуд может стать игроком сборной Ямайки. при этом ранее, вплоть до своих проблем с законом, он выступал за сборные Англии различного возрастного уровня и даже успел провести одну игру за взрослую команду.

Условия ФИФА таковы - не более трех игр за взрослую сборную той или иной страны в возрасте до 21 года, и отсутствие выступлений за эту сборную в течение последних трех лет. И сейчас Гринвуд, проведший один матч в 2020 году, уже отвечает этим требованиям.

Так что, как сообщает The Athletic, вскоре Гринвуд может вернуться в сборную - но не Англии, а Ямайки.