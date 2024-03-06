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Названа команда, которую может возглавить Клопп

06 Марта 2024 • 22:58 Комментировать

Юрген Клопп в январе объявил о том, что по завершению сезона он покинет должность главного тренера «Ливерпуля». Немец подчеркивал желание взять творческий отпуск на один год, а затем вернуться к тренерской работе.

Как стало известно Bild, Клоппа хотят видеть главным тренером сборной Германии. Ожидается, что после Евро-2024 Юлиан Нагельсманн вернётся к работе на клубном уровне, поэтому Бундестим снова будет выбирать нового специалиста.

Учитывая желание Клоппа передохнуть, Немецкий футбольный союз (DFB) разрабатывает план. Так, принять сборную Германии после Евро-2024 на временной основе могут Сандро Вагнер и Ханнес Вольф. А в 2025 году, согласно плану, Бундестим возглавит Клопп.

В DFB хотят, чтобы именно Клопп был тренером сборной Германии на чемпионате мира – 2026. Правда, команде ещё нужно туда попасть.

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Ливерпуль Сборная Германии Юрген Клопп ещё теги
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