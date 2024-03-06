​Де Брёйне вспомнил, как мог поработать с Клоппом

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне вспомнил, как в своё время мог оказаться в дортмундской «Боруссии», которую тогда тренировал Юрген Клопп.

«Я подписал контракт с «Челси», зная, что в первый год меня отдадут в аренду, и если я буду хорошо себя чувствовать, то мы посмотрим дальше. Я провёл предсезонку, перешёл в «Вердер», где провёл хороший год. Летом всё оказалось сложнее. Я тогда мог отправиться в Дортмунд к Клоппу или остаться. Жозе [Моуринью] хотел, чтобы я остался. Возможно, я был немного нетерпелив в те годы, но я просто хотел играть в футбол», - сказал де Брёйне TNT Sports.