​В «Манчестер Юнайтед» обсуждают кандидатуру тренера из Серии А

Новые владельцы «Манчестер Юнайтед» могут пойти на смену главного тренера в летнее межсезонье. Как стало известно Team Talk, на «Олд Траффорд» в настоящий момент обсуждают кандидатуру Тьяго Мотты из «Болоньи».

Мотта повесил бутсы на гвоздь в 2018 году, после чего начал делать шаги на тренерском поприще. Сначала он работал с молодёжкой «ПСЖ», а затем самостоятельно тренировал «Дженоа», «Специю» и теперь «Болонью».

У руля «Болоньи» Мотта провёл 65 матчей. В них команда отпраздновала 31 победу при 18 ничьих и 16 поражениях. На текущий момент команда занимает четвёртое место в турнирной таблице Серии А.

Названы три кандидата на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед» - есть неожиданная фамилия