Названы два английских клуба, которые следят за форвардом «Болоньи»

Нападающий «Болоньи» Джошуа Зиркзее может продолжить карьеру в чемпионате Англии.

Как пишет журналист Николо Скира, в услугах 22-летнего футболиста заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал». Последние следили за игрой нидерландца в матче чемпионата Италии между «Болоньей» и «Лацио». Футболист в той встрече забил один гол.

Ранее сообщалось, что Зиркзее хочет вернуть мюнхенская «Бавария», у которой есть опция обратного выкупа футболиста за 40 миллионов евро. Также была информация об интересе к игроку со стороны «Ювентуса».

В текущем сезоне Зиркзее принял участие в 29 матчах, забил 11 голов и сделал шесть ассистов на партнёров. Его контракт с «Болоньей» действует до 2026 года.