Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Названы три кандидата на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед» - есть неожиданная фамилия

06 Марта 2024 • 19:53 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Эвертон
09.03 15:30

Компания INEOS, которая взяла на себя управление футбольными делами «Манчестер Юнайтед», ещё не приняла решения по будущему Эрика тен Хага. Не исключено, что нидерландец лишится занимаемой должности по итогам сезона.

Как сообщает ESPN, ссылаясь на свои источники, в клубе прорабатывают возможность смены тренера. Владельцам «Юнайтед» интересны Роберто де Дзерби («Брайтон»), Томас Франк («Брентфорд») и Гарет Саутгейт (сборная Англии). При этом отмечается, что другие кандидаты тоже рассматриваются.

Попадание Томаса Франка в шорт-лист манкунианского клуба можно считать неожиданным. 

На текущий момент «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Гарет Саутгейт Эрик тен Хаг Роберто де Дзерби Томас Франк ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 06 Марта
17:04
«Манчестер Юнайтед» опережает «Челси» и «ПСЖ» в гонке за Осимхена
14:51
Сульшер: «Я просил «Манчестер Юнайтед» подписать Холанна, сумма отступных была 20 миллионов евро»
14:24
Сульшер: «Надеюсь, тен Хаг добьётся успеха в «Манчестер Юнайтед»
14:07
Гари Невилл: «Роналду подвёл Сульшера в «Манчестер Юнайтед»
14:01
Сульшер: «Мы могли и должны были купить Райса»
13:58
​Тен Хагу не гарантировали пост главного тренера «Манчестер Юнайтед» на следующий сезон
12:53
Сульшер рассказал, почему назначил Магуайра капитаном «Манчестер Юнайтед» 1
12:45
Сульшер рассказал, как «Манчестер Юнайтед» чуть не подписал Беллингема 1
12:26
Сульшер: «Когда пришёл Роналду, нам пришлось изменить систему прессинга»
12:22
Сульшер: «Кавани пострадал больше всех, когда пришёл Роналду»
12:08
Сульшер: «Я говорил Фернандешу, что иногда он бывает слишком страстным и теряет контроль»
05 Марта
22:44
Несколько тренеров уже предложили свои услуги «Манчестер Юнайтед»
21:33
Рэшфорд ещё не вернул расположение игроков «Манчестер Юнайтед» после похода в ночной клуб
20:39
Скоулз считает, что Фоден как футболист гораздо лучше, чем Лэмпард 1
14:08
​У игроков «Манчестер Юнайтед» есть претензия к тен Хагу
10:38
Тен Хаг дал понять тренерскому штабу и агентам, что может покинуть «Манчестер Юнайтед»
04 Марта
23:04
Игроки «Манчестер Юнайтед» сомневаются в том, что тен Хаг останется в клубе
19:52
Тен Хаг по одному показателю является лучшим тренером в истории «Манчестер Юнайтед» 1
14:36
Тухель считает, что у него остались незавершённые дела в АПЛ 1
12:29
Каземиро: «У новых владельцев очень амбициозные планы»
03 Марта
12:00
Тен Хаг: «Думаю, Онана уже адаптировался к АПЛ»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ЭВЕРТОН
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Реал» готовит громкую продажу звезды команды Пике прокомментировал скандальную отмену гола «Реала» Тен Хага хотят забрать из «Манчестер Юнайтед» - назван клуб Анри: «Теперь никто не говорит, что «Арсеналу» нужен новый форвард» Важный игрок возвращается в состав «Спартака» Руни нашёл себе новую работу ​Холанн сообщил, в какой клуб хотел перейти в 2016-м ​«Роналду, просто заткнись»: Экс-игрок сборной Франции атаковал Криштиану ​«Манчестер Юнайтед» включился в гонку за звёздным форвардом – ценник превышает 100 млн евро ​«Реал» может купить звезду «Манчестер Сити» - и это не Холанн
Винисиус зажёг в Валенсии и дублем спас «Реал» от поражения «Валенсия» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 «Бавария» переломила «Лацио»: дубль Кейна протащил Мюнхен в четвертьфинал Лиги чемпионов «Болонья» обыграла и «Аталанту», пропустив первой Рэшфорд быстро открыл счёт, но «Манчестер Сити» забрал дерби дублем Фодена и голом Холанна «Атлетик» не пропустил от «Барселоны» Экс-судья - об отмене гола Беллингема: «Один из худших эпизодов в футболе» Пике прокомментировал скандальную отмену гола «Реала» «Барселона» отказалась от Холанна и выбрала другого нападающего Весенний футбол: «Зенит» и «Спартак» выдали один из самых скучных матчей в истории, обойдясь без голов
Спортивные новости
Дубль Дроздова помог «Салавату Юлаеву» победить «Трактор» и сравнять счёт в серии Кубка Гагарина «Ак Барс» разбил «Автомобилист» и сократил отставание в серии Кубка Гагарина В Госдуме высказались об условиях допуска российских спортсменов на Паралимпиаду-2024 Российские спортсмены допущены до Паралимпийских игр 2024 года — известны условия Канарейкин — о ситуации с Кузнецовым: Это уже многолетняя проблема Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 06 Марта
20:08 · Англия. Премьер-лига
Названы два английских клуба, которые следят за форвардом «Болоньи»
19:57 · Англия. Премьер-лига
Салах сможет помочь «Ливерпулю» в матче с «Манчестер Сити»
19:53 · Англия. Премьер-лига
​Названы три кандидата на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед» - есть неожиданная фамилия
19:41 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Сити» положил глаз на аргентинца с ценником в 70 млн евро
19:36 · Англия. Премьер-лига
Саудовские клубы не оставляют попыток подписать Салаха
19:16 · Англия. Чемпионшип
​В Англии перенесли матч из-за пожара официально
19:16 · Англия. Премьер-лига
Футболист «Манчестер Сити» хочет порыбачить с Месси 1
18:29 · Англия. Премьер-лига
​Ройс может перейти в клуб из Лондона
18:23 · Англия. Премьер-лига
«Он мне не нужен»: Гвардиола отказался от де Брёйне во времена работы в «Баварии»
17:48 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» или «Ливерпуль»: Инсайдер назвал фаворита в борьбе за Хаби Алонсо
17:39 · Англия. Чемпионшип
​Около стадиона «Саутгемптона» возник сильный пожар - до матча считанные часы
17:37 · Англия. Премьер-лига
Палмер: «Игроки «Челси» верят в Почеттино, а вы верьте в нас»
17:24 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» связалась с Артетой слухи
17:19 · Англия. Премьер-лига
​«Астон Вилле» интересен защитник «Арсенала»
17:04 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» опережает «Челси» и «ПСЖ» в гонке за Осимхена
Все новости
Рекомендуем