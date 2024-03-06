​Названы три кандидата на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед» - есть неожиданная фамилия

Компания INEOS, которая взяла на себя управление футбольными делами «Манчестер Юнайтед», ещё не приняла решения по будущему Эрика тен Хага. Не исключено, что нидерландец лишится занимаемой должности по итогам сезона.

Как сообщает ESPN, ссылаясь на свои источники, в клубе прорабатывают возможность смены тренера. Владельцам «Юнайтед» интересны Роберто де Дзерби («Брайтон»), Томас Франк («Брентфорд») и Гарет Саутгейт (сборная Англии). При этом отмечается, что другие кандидаты тоже рассматриваются.

Попадание Томаса Франка в шорт-лист манкунианского клуба можно считать неожиданным.

На текущий момент «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии.