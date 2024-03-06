​«Манчестер Сити» положил глаз на аргентинца с ценником в 70 млн евро

«Манчестер Сити» изучает свои возможности на трансферном рынке. Как сообщает Maisfutebol, гранд Английской премьер-лиги активно следит за полузащитником Аланом Варелой из «Порту». Представитель «горожан» присутствовал на некоторых недавних играх «драконов» и делал заметки.

Действующий контракт Варелы с «Порту» рассчитан до середины 2028 года. В трудовом соглашении 22-летнего аргентинского футболиста прописана возможность выкупа за 70 миллионов евро.

В сезоне 2023/2024 Алан Варела провёл 30 матчей, в которых забил два гола и отдал два голевых паса на партнёров.