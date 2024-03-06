Саудовские клубы не оставляют попыток подписать Салаха

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах может сменить клуб в летнее трансферное окно.

По информации журналиста Руди Галетти, клубы из Саудовской Аравии сохраняют интерес к 31-летнему форварду сборной Египта. Прошлым летом Салаха хотел приобрести «Аль-Иттихад», который предложил «Ливерпулю» за игрока 200 миллионов фунтов. Тогда сообщалось, что Салаха устроило предложение саудовцев по личному контракту. Не исключено, что летом в услугах Салаха будут заинтересованы и другие клубы.

Контракт нападающего с английским клубом действует до 2025 года. В текущем сезоне он провёл 28 матчей, забил 19 голов и сделал 10 ассистов на партнёров.