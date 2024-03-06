Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Саудовские клубы не оставляют попыток подписать Салаха

06 Марта 2024 • 19:36 Комментировать

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах может сменить клуб в летнее трансферное окно.

По информации журналиста Руди Галетти, клубы из Саудовской Аравии сохраняют интерес к 31-летнему форварду сборной Египта. Прошлым летом Салаха хотел приобрести «Аль-Иттихад», который предложил «Ливерпулю» за игрока 200 миллионов фунтов. Тогда сообщалось, что Салаха устроило предложение саудовцев по личному контракту. Не исключено, что летом в услугах Салаха будут заинтересованы и другие клубы.

Контракт нападающего с английским клубом действует до 2025 года. В текущем сезоне он провёл 28 матчей, забил 19 голов и сделал 10 ассистов на партнёров.

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Мохамед Салах Аль-Иттифак трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Реал» готовит громкую продажу звезды команды Пике прокомментировал скандальную отмену гола «Реала» Тен Хага хотят забрать из «Манчестер Юнайтед» - назван клуб Анри: «Теперь никто не говорит, что «Арсеналу» нужен новый форвард» Важный игрок возвращается в состав «Спартака» Руни нашёл себе новую работу ​Холанн сообщил, в какой клуб хотел перейти в 2016-м ​«Роналду, просто заткнись»: Экс-игрок сборной Франции атаковал Криштиану ​«Манчестер Юнайтед» включился в гонку за звёздным форвардом – ценник превышает 100 млн евро ​«Реал» может купить звезду «Манчестер Сити» - и это не Холанн
Винисиус зажёг в Валенсии и дублем спас «Реал» от поражения «Валенсия» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 «Бавария» переломила «Лацио»: дубль Кейна протащил Мюнхен в четвертьфинал Лиги чемпионов «Болонья» обыграла и «Аталанту», пропустив первой Рэшфорд быстро открыл счёт, но «Манчестер Сити» забрал дерби дублем Фодена и голом Холанна «Атлетик» не пропустил от «Барселоны» Экс-судья - об отмене гола Беллингема: «Один из худших эпизодов в футболе» Пике прокомментировал скандальную отмену гола «Реала» «Барселона» отказалась от Холанна и выбрала другого нападающего Весенний футбол: «Зенит» и «Спартак» выдали один из самых скучных матчей в истории, обойдясь без голов
Спортивные новости
Дубль Дроздова помог «Салавату Юлаеву» победить «Трактор» и сравнять счёт в серии Кубка Гагарина «Ак Барс» разбил «Автомобилист» и сократил отставание в серии Кубка Гагарина В Госдуме высказались об условиях допуска российских спортсменов на Паралимпиаду-2024 Российские спортсмены допущены до Паралимпийских игр 2024 года — известны условия Канарейкин — о ситуации с Кузнецовым: Это уже многолетняя проблема Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 06 Марта
20:08 · Англия. Премьер-лига
Названы два английских клуба, которые следят за форвардом «Болоньи»
19:57 · Англия. Премьер-лига
Салах сможет помочь «Ливерпулю» в матче с «Манчестер Сити»
19:53 · Англия. Премьер-лига
​Названы три кандидата на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед» - есть неожиданная фамилия
19:41 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Сити» положил глаз на аргентинца с ценником в 70 млн евро
19:36 · Англия. Премьер-лига
Саудовские клубы не оставляют попыток подписать Салаха
19:16 · Англия. Чемпионшип
​В Англии перенесли матч из-за пожара официально
19:16 · Англия. Премьер-лига
Футболист «Манчестер Сити» хочет порыбачить с Месси 1
18:29 · Англия. Премьер-лига
​Ройс может перейти в клуб из Лондона
18:23 · Англия. Премьер-лига
«Он мне не нужен»: Гвардиола отказался от де Брёйне во времена работы в «Баварии»
17:48 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» или «Ливерпуль»: Инсайдер назвал фаворита в борьбе за Хаби Алонсо
17:39 · Англия. Чемпионшип
​Около стадиона «Саутгемптона» возник сильный пожар - до матча считанные часы
17:37 · Англия. Премьер-лига
Палмер: «Игроки «Челси» верят в Почеттино, а вы верьте в нас»
17:24 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» связалась с Артетой слухи
17:19 · Англия. Премьер-лига
​«Астон Вилле» интересен защитник «Арсенала»
17:04 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» опережает «Челси» и «ПСЖ» в гонке за Осимхена
Все новости
Рекомендуем