​Ройс может перейти в клуб из Лондона

Будущее атакующего полузащитника дортмундской «Боруссии» Марко Ройса является неопределённым. Как сообщает Football Insider, у немецкого футболиста будет возможность попробовать себя в Премьер-лиге Англии. Так, подписать Ройса в летнее трансферное окно планирует «Вест Хэм».

Действующий контракт 34-летнего Ройса рассчитан до конца нынешнего сезона. Таким образом, летом футболист может перейти в другой клуб на правах свободного агента.

Отмечается, что у Марко Ройса есть варианты трудоустройства в МЛС и Турции. Пока что футболист не выступал за пределами родной Германии.