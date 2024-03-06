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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Ройс может перейти в клуб из Лондона

06 Марта 2024 • 18:29 Комментировать

Будущее атакующего полузащитника дортмундской «Боруссии» Марко Ройса является неопределённым. Как сообщает Football Insider, у немецкого футболиста будет возможность попробовать себя в Премьер-лиге Англии. Так, подписать Ройса в летнее трансферное окно планирует «Вест Хэм».

Действующий контракт 34-летнего Ройса рассчитан до конца нынешнего сезона. Таким образом, летом футболист может перейти в другой клуб на правах свободного агента.

Отмечается, что у Марко Ройса есть варианты трудоустройства в МЛС и Турции. Пока что футболист не выступал за пределами родной Германии.

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