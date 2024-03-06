«Бавария» или «Ливерпуль»: Инсайдер назвал фаворита в борьбе за Хаби Алонсо

Авторитетный инсайдер Джанлука ди Марцио высказался о борьбе за Хаби Алонсо. Нынешнего рулевого «Байера» очень хотят заполучить «Бавария» и «Ливерпуль».

«Две или три недели назад я полагал, что «Ливерпуль» опережает «Баварию» в борьбе за Алонсо. Но теперь «Бавария» движется быстро, потому что верит, что он идеальный тренер на будущее. На данный момент «Бавария» опережает «Ливерпуль», - слова ди Марцио в социальных сетях приводит журналист Флориан Плеттенберг.

Ранее о том, что «Бавария» является фаворитом в борьбе за Хаби Алонсо, рассказывал немецкий Sky.

Отметим, что «Байер» Алонсо лидирует в Бундеслиге. Вторая «Бавария» отстаёт на 10 очков.