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​«Астон Вилле» интересен защитник «Арсенала»

06 Марта 2024 • 17:19 Комментировать

«Астон Вилла» строит планы на трансферное лето. Как сообщает Team Talk, бирмингемский клуб проявляет интерес к защитнику Кирану Тирни. В настоящий момент шотландец выступает в аренде за «Реал Сосьедад». При этом права на него принадлежат «Арсеналу».

Отмечается, что «Арсенал» может потребовать за 26-летнего Тирни 30 миллионов евро.

В сезоне 2023/2024 Киран Тирни провёл 19 матчей. В них защитник записал на свой счёт один результативный пас на партнёра.

Добавим, что «Арсенал» сейчас занимает в турнирной таблице Премьер-лиги третье место, а «Астон Вилла» - четвёртое.

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Реал Сосьедад Арсенал Лондон Астон Вилла Киран Тирни трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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