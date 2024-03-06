​«Астон Вилле» интересен защитник «Арсенала»

«Астон Вилла» строит планы на трансферное лето. Как сообщает Team Talk, бирмингемский клуб проявляет интерес к защитнику Кирану Тирни. В настоящий момент шотландец выступает в аренде за «Реал Сосьедад». При этом права на него принадлежат «Арсеналу».

Отмечается, что «Арсенал» может потребовать за 26-летнего Тирни 30 миллионов евро.

В сезоне 2023/2024 Киран Тирни провёл 19 матчей. В них защитник записал на свой счёт один результативный пас на партнёра.

Добавим, что «Арсенал» сейчас занимает в турнирной таблице Премьер-лиги третье место, а «Астон Вилла» - четвёртое.