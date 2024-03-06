«Манчестер Юнайтед» опережает «Челси» и «ПСЖ» в гонке за Осимхена

«Манчестер Юнайтед» является фаворитом в споре за подписание нападающего «Наполи» Виктора Осимхена. Об этом сообщает Sky Sports News.

По информации источника, в гонке за нигерийского футболиста манкунианцы опережают лондонский «Челси» и французский «ПСЖ».

Ранее сообщалось, что итальянский клуб планирует заработать на продаже Осимхена порядка 130 миллионов евро. Действующий контракт звёздного футболиста рассчитан до конца июня 2026 года.

В текущем сезоне 25-летний Осимхен провёл за «Наполи» 22 матча, в которых забил 13 голов и отдал четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Нигерии в 110 миллионов евро.