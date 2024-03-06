Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Юнайтед» опережает «Челси» и «ПСЖ» в гонке за Осимхена

06 Марта 2024 • 17:04 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Эвертон
09.03 15:30

«Манчестер Юнайтед» является фаворитом в споре за подписание нападающего «Наполи» Виктора Осимхена. Об этом сообщает Sky Sports News.

По информации источника, в гонке за нигерийского футболиста манкунианцы опережают лондонский «Челси» и французский «ПСЖ».

Ранее сообщалось, что итальянский клуб планирует заработать на продаже Осимхена порядка 130 миллионов евро. Действующий контракт звёздного футболиста рассчитан до конца июня 2026 года.

В текущем сезоне 25-летний Осимхен провёл за «Наполи» 22 матча, в которых забил 13 голов и отдал четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Нигерии в 110 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Манчестер Юнайтед ПСЖ Наполи Виктор Осимхен трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 06 Марта
14:51
Сульшер: «Я просил «Манчестер Юнайтед» подписать Холанна, сумма отступных была 20 миллионов евро»
14:24
Сульшер: «Надеюсь, тен Хаг добьётся успеха в «Манчестер Юнайтед»
14:07
Гари Невилл: «Роналду подвёл Сульшера в «Манчестер Юнайтед»
14:01
Сульшер: «Мы могли и должны были купить Райса»
13:58
​Тен Хагу не гарантировали пост главного тренера «Манчестер Юнайтед» на следующий сезон
12:53
Сульшер рассказал, почему назначил Магуайра капитаном «Манчестер Юнайтед» 1
12:45
Сульшер рассказал, как «Манчестер Юнайтед» чуть не подписал Беллингема 1
12:26
Сульшер: «Когда пришёл Роналду, нам пришлось изменить систему прессинга»
12:22
Сульшер: «Кавани пострадал больше всех, когда пришёл Роналду»
12:08
Сульшер: «Я говорил Фернандешу, что иногда он бывает слишком страстным и теряет контроль»
05 Марта
22:44
Несколько тренеров уже предложили свои услуги «Манчестер Юнайтед»
21:33
Рэшфорд ещё не вернул расположение игроков «Манчестер Юнайтед» после похода в ночной клуб
20:39
Скоулз считает, что Фоден как футболист гораздо лучше, чем Лэмпард 1
14:08
​У игроков «Манчестер Юнайтед» есть претензия к тен Хагу
10:38
Тен Хаг дал понять тренерскому штабу и агентам, что может покинуть «Манчестер Юнайтед»
04 Марта
23:04
Игроки «Манчестер Юнайтед» сомневаются в том, что тен Хаг останется в клубе
19:52
Тен Хаг по одному показателю является лучшим тренером в истории «Манчестер Юнайтед» 1
14:36
Тухель считает, что у него остались незавершённые дела в АПЛ 1
12:29
Каземиро: «У новых владельцев очень амбициозные планы»
03 Марта
12:00
Тен Хаг: «Думаю, Онана уже адаптировался к АПЛ»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ЭВЕРТОН
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Реал» готовит громкую продажу звезды команды ​Египет отказал «Ливерпулю» в просьбе по Салаху Пике прокомментировал скандальную отмену гола «Реала» ​Назван новый кандидат на пост главного тренера «Баварии» Тен Хага хотят забрать из «Манчестер Юнайтед» - назван клуб ​Игрок «Манчестер Сити»: Нельзя допустить, чтобы Клопп выиграл четыре трофея Важный игрок возвращается в состав «Спартака» ​Только два тренера одержали больше побед в 50 стартовых играх Бундеслиги, чем Хаби Алонсо Анри: «Теперь никто не говорит, что «Арсеналу» нужен новый форвард» Руни нашёл себе новую работу
Винисиус зажёг в Валенсии и дублем спас «Реал» от поражения «Валенсия» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 «Бавария» переломила «Лацио»: дубль Кейна протащил Мюнхен в четвертьфинал Лиги чемпионов Рэшфорд быстро открыл счёт, но «Манчестер Сити» забрал дерби дублем Фодена и голом Холанна «Болонья» обыграла и «Аталанту», пропустив первой «Атлетик» не пропустил от «Барселоны» Экс-судья - об отмене гола Беллингема: «Один из худших эпизодов в футболе» Пике прокомментировал скандальную отмену гола «Реала» «Барселона» отказалась от Холанна и выбрала другого нападающего «Спартак» примет «Факел» в «Лужниках»
Спортивные новости
В Госдуме высказались об условиях допуска российских спортсменов на Паралимпиаду-2024 Российские спортсмены допущены до Паралимпийских игр 2024 года — известны условия Канарейкин — о ситуации с Кузнецовым: Это уже многолетняя проблема Канарейкин — о провальной игре «Ак Барса» в плей-офф: «Внутри команды что-то не в порядке» Канарейкин назвал главную сенсацию в первом раунде плей-офф КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 06 Марта
17:39 · Англия. Чемпионшип
​Около стадиона «Саутгемптона» возник сильный пожар - до матча считанные часы
17:37 · Англия. Премьер-лига
Палмер: «Игроки «Челси» верят в Почеттино, а вы верьте в нас»
17:24 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» связалась с Артетой слухи
17:19 · Англия. Премьер-лига
​«Астон Вилле» интересен защитник «Арсенала»
17:04 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» опережает «Челси» и «ПСЖ» в гонке за Осимхена
16:59 · Англия. Премьер-лига
​Ситуация вокруг Салаха обострилась: Египет не может связаться с игроком
16:50 · Англия. Премьер-лига
​«Челси» может покинуть «Стэмфорд Бридж» на шесть лет
16:21 · Англия. Премьер-лига
«Челси» выбирает между двумя нападающими
15:52 · Англия. Премьер-лига
Оуэн: «Манчестер Юнайтед» вложил в Санчо много денег, они не хотят, чтобы этот актив пропал»
15:41 · Англия. Премьер-лига
«Челси» нацелился на топ-таланта из Ла Лиги
15:37 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Манчестер Сити» не добился бы всего этого успеха без Родри»
15:29 · Англия. Премьер-лига
Тухель готов вернуться в «Челси», если руководство признает свою ошибку
14:51 · Англия. Премьер-лига
Сульшер: «Я просил «Манчестер Юнайтед» подписать Холанна, сумма отступных была 20 миллионов евро»
14:39 · Англия. Премьер-лига
Алонсо предпочитает возглавить «Ливерпуль», а не «Баварию»
14:24 · Англия. Премьер-лига
Сульшер: «Надеюсь, тен Хаг добьётся успеха в «Манчестер Юнайтед»
Все новости
Рекомендуем