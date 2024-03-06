​Ситуация вокруг Салаха обострилась: Египет не может связаться с игроком

Нападающий Мохамед Салах был включён в список игроков сборной Египта, вызванных на мартовский товарищеский турнир. «Ливерпуль» попросил египетскую футбольную федерацию предоставить Салаху отдых, ведь сейчас он ещё восстанавливается от травмы. Египтяне ответили отказом и сообщили, что их медицинский штаб сам оценит состояние игрока.

Теперь ситуация обострилась – член правления египетской футбольной ассоциации заявил, что организация не может связаться с Салахом. Об этом на своих страницах информирует Daily Mail.

Пока сложно сказать, повлиял ли как-то «Ливерпуль» на возможность египетской федерации контактировать с Салахом.

​Египет отказал «Ливерпулю» в просьбе по Салаху