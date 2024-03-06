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Оуэн: «Манчестер Юнайтед» вложил в Санчо много денег, они не хотят, чтобы этот актив пропал»

06 Марта 2024 • 15:52 Комментировать
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Боруссия Д
09.03 20:30

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Майкл Оуэн высказался о вингере манкунианцев Джедоне Санчо, который сейчас выступает за дортмундскую «Боруссию» на правах аренды.

По мнению эксперта, в английском клубе рассчитывают на то, что в составе «Боруссии» 23-летний футболист сможет вернуть себе былую форму.

«Манчестер Юнайтед» вложил в Джедона много денег. Я уверен, что они не хотят, чтобы этот актив просто пропал. Они отправили его на вторую родину в надежде, что он сможет возродить тот огонь и ту результативность, которых ему не хватало», — цитирует Оуэна Bulinews.

Напомним, Санчо перешёл в «Манчестер Юнайтед» летом 2021 года как раз из «Боруссии» за 85 миллионов евро.

В текущем сезоне нападающий провёл за манкунианцев и «Боруссию» в общей сложности 11 матчей, в которых отметился двумя результативными передачами. Сейчас портал Transfermarkt оценивает английского футболиста в 25 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Боруссия Дортмунд Майкл Оуэн Джедон Санчо ещё теги

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