Сульшер: «Надеюсь, тен Хаг добьётся успеха в «Манчестер Юнайтед»

Экс-тренер «Манчестер Юнайтед» Оле Гуннар Сульшер выразил надежду, что нынешний наставник команды Эрик тен Хаг добьётся успеха во главе манкунианцев.

«Надеюсь, тен Хаг добьётся успеха в «Манчестер Юнайтед». Правда, я не знаю, что творится в голове у новых владельцев. Эрику нужно добывать результаты и дать команде стабильность до конца сезона», – сказал Сульшер в беседе с The Overlap.

Напомним, в своём первом сезоне тен Хаг помог «Манчестер Юнайтед» выиграть Кубок лиги и финишировать на третьем месте в чемпионате. В нынешней кампании команда пока занимает шестое место в Английской премьер-лиге.