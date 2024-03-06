​Объявлена дата выхода фильма о требле «Манчестер Сити»

Популярный стриминговый сервис Netflix объявил дату выхода фильма об успехах «Манчестер Сити» в прошлом сезоне.

«Вместе: Обладатели требла» выйдет на Netflix 2 апреля», - говорится в сообщении.

Напомним, что в сезоне 2022/2023 «Манчестер Сити» оформил требл. Команда Хосепа Гвардиолы выиграла Английскую премьер-лигу, Кубок Англии и Лигу чемпионов. Трофей Лиги чемпионов «горожане» выиграли впервые в истории – в финале они обыграли «Интер» с минимальным счётом 1:0 благодаря голу Родри.

На текущий момент «Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии.