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​Объявлена дата выхода фильма о требле «Манчестер Сити»

06 Марта 2024 • 14:15 Комментировать

Популярный стриминговый сервис Netflix объявил дату выхода фильма об успехах «Манчестер Сити» в прошлом сезоне.

«Вместе: Обладатели требла» выйдет на Netflix 2 апреля», - говорится в сообщении.

Напомним, что в сезоне 2022/2023 «Манчестер Сити» оформил требл. Команда Хосепа Гвардиолы выиграла Английскую премьер-лигу, Кубок Англии и Лигу чемпионов. Трофей Лиги чемпионов «горожане» выиграли впервые в истории – в финале они обыграли «Интер» с минимальным счётом 1:0 благодаря голу Родри. 

На текущий момент «Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии.

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Манчестер Сити
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