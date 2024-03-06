Гари Невилл: «Роналду подвёл Сульшера в «Манчестер Юнайтед»

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказался о звёздном форварде Криштиану Роналду. Как известно, в конце осени 2022 года португалец ушёл из стана «красных дьяволов» не без скандала.

«Когда я видел Роналду на скамейке запасных, как он делает такие вещи на камеру, было тяжело. После игры с «Эвертоном», когда Сульшер в первый раз оставил Криштиану вне игры, я помню, как он ушёл [в подтрибунное помещение]. Я почувствовал, что он подвёл Уле, потому что раньше они были партнёрами по команде», - сказал Невилл в подкасте Stick to Football.

В настоящий момент Криштиану Роналду выступает за «Аль-Наср» в Саудовской Аравии.

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