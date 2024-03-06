Сульшер: «Мы могли и должны были купить Райса»

Бывший тренер «Манчестер Юнайтед» Оле Гуннар Сульшер сожалеет о том, что в период его работы в команде руководство так и не оформило трансфер полузащитника Деклана Райса, который на тот момент выступал за лондонский «Вест Хэм».

«Райс мне очень нравился. Команда отлично смотрелась бы с ним в центре поля. Деклан был доступен для трансфера, но стоил огромных денег. Мы могли и должны были оформить сделку», – сказал Сульшер в интервью The Overlap.

Прошлым летом Райс перебрался из «Вест Хэма» в «Арсенал» за сумму свыше 100 миллионов евро. В настоящий момент Деклан является одним из ключевых игроков «канониров».