Оуэн предложил топ-игроку «Баварии» перейти в «Реал»

Бывший нападающий сборной Англии и «Ливерпуля» Майкл Оуэн высказался насчет будущего нападающего мюнхенской «Баварии» Джамала Мусиалы.

«Я давно восхищаюсь игрой Джамала. Такой талант может проявить себя в любом клубе. Уверен, что в нем заинтересованы многие клубы АПЛ. Реальным вариантом для Мусиалы может стать мадридский «Реал» или один из клубов чемпионата Англии», - передает слова Майкла Bulinews.

В нынешнем сезоне Бундеслиги 21-летний игрок провел 19 матчей, забил семь голов и сделал три результативные передачи. Контракт Джамала с «Баварией» рассчитан до лета 2026 года, а его трансферный ценник – 110 миллионов евро.