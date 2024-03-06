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​Тен Хагу не гарантировали пост главного тренера «Манчестер Юнайтед» на следующий сезон

06 Марта 2024 • 13:58 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Эвертон
09.03 15:30

В последние недели в прессе не раз появлялась информация о том, что в «Манчестер Юнайтед» может смениться тренер. Как стало известно журналисту ESPN Робу Доусону, новый владелец «красных дьяволов» Джим Рэтклифф и его команда не предоставили Эрику тен Хагу гарантий того, что он останется на этой должности в следующем сезоне.

На текущий момент «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги Англии. Из-за последних поражений от «Фулхэма» (1:2) и «Манчестер Сити» (1:3) команда тен Хага снова отдалилась от зоны Лиги чемпионов.

Ближайший матч «МЮ» проведёт в субботу, 9 марта, - против «Эвертона».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг

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