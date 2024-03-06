«Манчестер Юнайтед» может бесплатно забрать нападающего «Баварии»

Центральный нападающий Эрик Чупо-Мотинг, выступающий в Бундеслиге за мюнхенскую «Баварию», может оказаться на туманном Альбионе. Об этом информирует Todofichajes.

По данным журналистов, кандидатуру 34-летнего камерунца рассматривает «Манчестер Юнайтед». Манкунианцы испытывают нехватку забивного центрфорварда. Чупо-Мотинг может перебраться на «Олд Траффорд» бесплатно, поскольку его трудовое соглашение с «Баварией» истекает в конце июня 2024 года. Его рыночный ценник – три миллиона евро.

В текущем сезоне чемпионата Германии Чупо-Мотинг провел 21 матч, записав на свой счет два забитых мяча и одну голевую передачу.