Райс: «У «Арсенала» есть опыт для борьбы за титул»

Игрок средней линии лондонского «Арсенала» Деклан Райс поделился мыслями касательно чемпионской гонки в Английской премьер-лиге.

«Впереди еще много матчей, может произойти многое. Надеюсь, что мы продолжим побеждать. У «Арсенала» уже есть необходимый опыт. Последний матч с «Шеффилдом», несмотря на счет, был непростым для нас. Нам противостоял соперник, который борется за выживание», - передает слова полузащитника Liverpool Echo.

Напомним, что «канониры» разгромили «Шеффилд Юнайтед» со счетом 6:0. После 27 туров лондонский клуб занимает третье место в турнирной таблице АПЛ.