Сульшер рассказал, почему назначил Магуайра капитаном «Манчестер Юнайтед»

Бывший тренер «Манчестер Юнайтед» объяснил, почему ранее назначил центрального защитника Гарри Магуайра капитаном команды. Напомним, летом нынешний наставник манкунианцев Эрик тен Хаг отобрал повязку у англичанина и передал её полузащитнику Бруну Фернандешу.

«Я очень рад, что Гарри вновь показывает свой уровень на поле, а также свои человеческие качества. Я любил Магуайра как капитана, он был для меня лидером, когда я находился в клубе. Он образцово вёл себя и показывал высший класс. Именно такой характер я хотел бы видеть в своих игроках», – объяснил Сульшер в беседе с The Overlap.