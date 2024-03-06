«ПСЖ» отказался от покупки Рэшфорда - названа причина

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд вряд ли окажется в «ПСЖ». Об этом информируют журналисты Talksport.

Согласно сведениям источника, руководство парижского топ-клуба отказалось от попыток подписать английского форварда в связи с его регрессом в нынешнем сезоне. «ПСЖ» решил подыскать другого игрока, который заменит в атаке нападающего Килиана Мбаппе.

В текущем сезоне Английской премьер-лиги Рэшфорд провел 26 поединков, в которых отметился шестью забитыми мячами и двумя результативными передачами. Трансферная стоимость нападающего оценивается в 70 миллионов евро.