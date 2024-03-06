Сульшер рассказал, как «Манчестер Юнайтед» чуть не подписал Беллингема

Бывший тренер «Манчестер Юнайтед» Оле Гуннар Сульшер рассказал, как пытался уговорить полузащитника Джуда Беллингема перейти в его команду. Разговор состоялся в тот период, когда англичанин выступал за «Бирмингем».

«Беллингем приезжал на тренировочную базу «Манчестер Юнайтед». На встрече были я, сэр Алекс Фергюсон, Брайан Робсон и Эрик Кантона. Мы все пытались договориться с Джудом, но он знал, чего хочет. Беллингем хотел определённого количества игровых минут в первой команде. Он был самым зрелым 17-летним игроком, которого я когда-либо видел. У него всё было запланировано заранее», – сказал Сульшер в интервью The Overlap.

В настоящий момент Беллингем является игроком мадридского «Реала» и лучшим бомбардиром Ла Лиги с 16 мячами в активе.