Кто станет чемпионом Англии в сезоне-2023/24

В Английской премьер-лиге сезон в самом разгаре. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, у какой команды наибольшие шансы на чемпионство в текущей кампании.

«Арсенал»

Первую часть сезона «Арсенал» провёл на неплохом уровне. Однако в декабре команду настиг небольшой спад, по этой причине подопечные Микеля Артеты в пяти последних играх перед Новым годом набрали всего четыре очка в пяти встречах. Стоит сказать, что в 2024 год «Арсенал» очень мощно ворвался, одержав семь побед подряд. Более того, в пяти из семи матчей «Арсенал» разгромил своего соперника. На данный момент на счету «канониров» 61 очко после 27 туров.

Вероятность победы: 30%

«Ливерпуль»

Во вторую часть сезона «Ливерпуль» тоже вошёл очень удачно. После двух ничейных матчей подряд в декабре «Ливерпуль» одержал восемь побед в девяти последних играх, частенько забивая соперникам по три-четыре мяча за матч. В настоящий момент команда Юргена Клоппа является лидером чемпионата Англии, сумев в 27 турах заработать 63 балла. Добавим, что у футболистов «Ливерпуля» есть огромная мотивация забрать золото в этом сезоне, ведь Клопп решил предстоящим летом оставить свой пост после девяти лет работы в клубе.

Вероятность победы: 33%

«Манчестер Сити»

Главным фаворитом текущего розыгрыша Английской премьер-лиги уже по традиции считается «Манчестер Сити». Подопечные Хосепа Гвардиолы выиграли три последних сезона, повторив достижение четырёх клубов, которые добивались подобных результатов. В этом году мотивация «Манчестер Сити» заключается в том, что он может стать первым в истории английским клубом, выигравшим четыре чемпионства подряд. На данный момент «горожане» идут на второй строчке в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Ливерпуля» всего на один балл.

Вероятность победы: 37%

Команда Очки «Ливерпуль» 63 «Манчестер Сити» 62 «Арсенал» 61

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Дмитрий Миляев