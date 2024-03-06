Сульшер: «Когда пришёл Роналду, нам пришлось изменить систему прессинга»

Бывший наставник «Манчестер Юнайтед» Оле Гуннар Сульшер назвал главный минус трансфера Криштиану Роналду в 2021 году. Напомним, норвежец был уволен спустя 4 месяца после прихода португальца.

«Когда пришёл Роналду, мы не испытывали проблем при игре с мячом, всё было нормально. Тем не менее, без мяча у нас были проблемы. Это казалось прессинга. Из-за прихода Криштиану нам пришлось немного изменить систему прессинга», – дал понять Сульшер в интервью The Overlap.

Роналду провёл в «Манчестер Юнайтед» полтора года после возвращения в 2021 году. После чемпионата мира в Катаре португалец перебрался в «Аль-Наср» на правах свободного агента.