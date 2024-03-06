Руни получит престижную награду

Экс-форвард «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни будет представлен к награде «Легенда футбола» в Англии. Об этом сообщают журналисты таблоида Daily Mail. Бывший нападающий получит награду в знак признания приверженности национальной команде.

Напомним, что Руни принял участие в 120 поединках сборной Англии. Нападающий записал на свой счет 53 забитых мяча. Он занимает второе место в списке лучших бомбардиров национальной команды. Лидирует по этому показателю форвард Гарри Кейн.

Руни: «Когда «Манчестер Юнайтед» проигрывает, то народ сразу говорит о кризисе»