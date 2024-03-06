Сульшер: «Кавани пострадал больше всех, когда пришёл Роналду»

Бывший тренер «Манчестер Юнайтед» Оле Гуннар Сульшер назвал футболиста, который больше всего пострадал от трансфера Криштиану Роналду в 2021 году.

«Кавани пострадал больше всех, когда пришёл Роналду. Эдинсон только начал понимать наш стиль игры, но затем пришёл Криштиану. Роналду хотел играть в каждом матче, хоть и понимал, что стареет. Когда ты оставляешь его на скамейке, он начинает злиться», – сказал Сульшер в интервью The Overlap.

Напомним, летом 2022 года Кавани покинул «Манчестер Юнайтед» и перебрался в «Валенсию», но не смог заиграть в Испании. Ныне уругвайский ветеран выступает в Аргентине за «Бока Хуниорс».