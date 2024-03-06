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Сульшер: «Кавани пострадал больше всех, когда пришёл Роналду»

06 Марта 2024 • 12:22 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Эвертон
09.03 15:30

Бывший тренер «Манчестер Юнайтед» Оле Гуннар Сульшер назвал футболиста, который больше всего пострадал от трансфера Криштиану Роналду в 2021 году.

«Кавани пострадал больше всех, когда пришёл Роналду. Эдинсон только начал понимать наш стиль игры, но затем пришёл Криштиану. Роналду хотел играть в каждом матче, хоть и понимал, что стареет. Когда ты оставляешь его на скамейке, он начинает злиться», – сказал Сульшер в интервью The Overlap.

Напомним, летом 2022 года Кавани покинул «Манчестер Юнайтед» и перебрался в «Валенсию», но не смог заиграть в Испании. Ныне уругвайский ветеран выступает в Аргентине за «Бока Хуниорс».

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Эдинсон Кавани Уле Гуннар Сульшер ещё теги

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