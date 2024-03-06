«Брайтон» повесил ценник на де Дзерби

Руководство «Брайтона» определилось с суммой отступных за досрочный уход из клуба главного тренера Роберто де Дзерби. Как стало известно журналистам The Telegraph, «чайки» намерены заработать на итальянском тренере порядка 14 миллионов евро.

В услугах де Дзерби заинтересованы несколько европейских топ-клубов. Заполучить итальянца в свои ряды хотят каталонская «Барселона», лондонский «Челси» и «Ливерпуль».

44-летний наставник работает в «Брайтоне» с сентября 2022 года. Срок действующего контракта между сторонами истекает в конце июня 2026 года. Под его руководством команда занимает девятое место в АПЛ.